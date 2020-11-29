شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سكيك ينضم للمشاركين في بطولة الجولف في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك لاعب المنتخب الوطني للجولف أحمد سكيك في بطولة الجولف في دبي، والمقامة على أرض ملعب النار في عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من الثاني ولغاية الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، ويأتي هذا الحدث الذي يسبق إقامة بطولة موانئ دبي العالمية والمقرر إقامتها خلال الفترة من العاشر ولغاية الثالث عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم؛ ليمثل الحدث الثاني الذي تحتضنه دبي.

وقال سكيك: «لقد حرصت على استمرار علاقتي باللعبة التي تدرجت فيها منذ نعومة أظفاري قبل 9 سنوات، على الرغم من كل الظروف التي صادفتني وفي مقدمتها انتشار الجائحة؛ حيث لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي؛ لكنها لم تؤثر في عزيمتي، ولم تشكل أي عائق أمام تدريباتي بساحات البيت الواسعة، خلال برنامج التعقيم الوطني، ووسط الإجراءات الاحترازية، ومن ثم واصلت تدريباتي بعد أن فتحت الأندية أبوابها بعودة تدريجية للتدريبات»، واستطرد قائلاً: «لم تكن المحافظة على الروتين اليومي، والالتزام بجدول تدريباتي من الأمور السهلة بالنسبة لي خلال برنامج التعقيم الوطني؛ حيث إن التدرّب مع زملائي والمدربين هو عنصر أساسي يمدّني بالحماس، ويشجعني على أن أضع كل طاقتي وتركيزي على تدريبات الجولف».

وحول مشاركته في بطولات كبرى كما هو الحال في بطولة الجولف في دبي، ومدى الاستعداد لها ومردودها الإيجابي، قال: إن المشاركة في مباريات كبرى كبطولة الجولف في دبي؛ يساعدني بشكل هائل للعودة والالتزام بالتدريبات.

وأوضح قائلاً: ستكون بطولة دبي للجولف أول بطولة كبرى أشارك فيها منذ استئناف الفعاليات الجماهيرية، وأنا سعيد لأنني حظيت بهذه الفرصة مباشرة بعد فترة الإغلاق، وأكد أن رياضة الجولف تحتاج إلى وقت ليس بالقصير لاستعادة اللاعب لمستواه الأول وخاصة أن اللعبة تحتاج إلى تركيز ذهني وقدرة بدنية وهو ما عمل عليه خلال هذه الفترة.

وتابع سكيك حديثه حول الخطوات التي اتبعها خلال فترة الجائحة والتي سبقت المشاركة في البطولة قائلاً: «حرصت على التواصل مع لاعب الجولف المحترف وسفير موانئ دبي العالمية للجولف ايان بولتر، وبدأت برنامجاً توجيهياً مع النجم بولتروشكل ذلك لي حافزاً ومزيداً من الإصرار والعزيمة للمشاركة بطموحات كبيرة في هذا الحدث على الرغم من تواجد نخبة من نجوم العالم، وأنا أجري معه جلسات افتراضية متواصلة، وقدم لي العديد من النصائح والتقنيات التي من شأنها أن تساعدني في تعزيز مستواي، ويساعدني بشكل لافت على تعزيز ثقتي بنفسي، وكيفية المحافظة على هدوئي وتعزيز قدراتي الذهنية، الهدف من مشاركتي في البطولة هو التواجد بين الكبار واكتساب مزيد من الخبرات، وأن ألعب للاستمتاع بهذه الأجواء على الرغم من حرصي على تقديم الأفضل، وأن أضع جانباً الضغوط؛ لتحسين الأداء».