شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توقف سباق فورمولا1 البحرين بسبب حادث مروع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

انقسمت سيارة الفرنسي رومان جروجان إلى نصفين واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بالحواجز ليتوقف سباق البحرين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في اللفة الأولى اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم فورمولا 1، إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية 53 مرة وأظهرت الإعادة أن جروجان قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران وكان يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات، إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية 53 مرة. وأضاف الاتحاد الدولي في بيان "حالة (رومان) مستقرة وتم نقله بواسطة الهليوكوبتر إلى المستشفى العسكري لمزيد من الفحوصات". وقال متحدث باسم فريق هاس، إن السائق البالغ عمره 34 عاما عانى من حروق بسيطة في اليد والكاحل بالإضافة إلى اشتباه في كسر ضلع أو أكثر.

وأظهرت الإعادة أن جروجان، الذي ينتهي عقده هذا الموسم، قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران وكان يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف. وقال المراقبون، إن السباق سيتأجل لمدة 45 دقيقة على الأقل مع تحذير عشر دقائق قبل استئنافه حيث يقوم العاملون بإصلاح الحواجز. ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسي التقدم على دانييل كفيات لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاوري.