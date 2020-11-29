ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 466 ألف شخص، 70% منهم تماثلوا للشفاء.
وذكرت إذاعة صوت رومانيا اليوم /الأحد/ أن إجمالي الوفيات بلغ أكثر من 11 ألف شخص، في حين يوجد 1249 مصابًا يتلقى العلاج المناسب بوحدات الرعاية المركزة.
وأشارت إلى أن العاصمة "بوخارست" تعد أكثر المدن تضررًا في رومانيا.. لافتة إلى أنه تم تسجيل 6 آلاف و914 حالة إصابة لمواطنين رومانيين يقيمون بالخارج.
وفي وقت سابق احتج مئات الرومانيين، بما في ذلك العديد من العائلات التي لديها أطفال صغار،يوم السبت في عاصمة البلاد ضد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة التباعد الاجتماعي والاستخدام الإلزامي للكمامات في المدارس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رومانيا: إصابات كورونا تصل إلى 466 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.