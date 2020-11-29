رومانيا: إصابات كورونا تصل إلى 466 ألف حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 466 ألف شخص، 70% منهم تماثلوا للشفاء.



وذكرت إذاعة صوت رومانيا اليوم /الأحد/ أن إجمالي الوفيات بلغ أكثر من 11 ألف شخص، في حين يوجد 1249 مصابًا يتلقى العلاج المناسب بوحدات الرعاية المركزة.



وأشارت إلى أن العاصمة "بوخارست" تعد أكثر المدن تضررًا في رومانيا.. لافتة إلى أنه تم تسجيل 6 آلاف و914 حالة إصابة لمواطنين رومانيين يقيمون بالخارج.

وفي وقت سابق احتج مئات الرومانيين، بما في ذلك العديد من العائلات التي لديها أطفال صغار،

يوم السبت في عاصمة البلاد ضد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة التباعد الاجتماعي والاستخدام الإلزامي للكمامات في المدارس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.