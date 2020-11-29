رئيس وزراء اليمن يُؤكد حرص الحكومة على إحلال السلام

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام والتعامل بإيجابية مع الجهود الأممية والدولية الساعية لذلك، مشيرًا إلى أن كل التصرفات والأعمال الحوثية تؤكد عدم جديتها في الحل السياسي ومضيها في تنفيذ أجندة داعميها لابتزاز المجتمع الدولي، مثمنًا الدور الروسي الداعم والمستمر للشرعية وعملية السلام.



وبحث رئيس الوزراء اليمني، اليوم /الأحد/، مع سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين المستجدات على الساحة، ومنها ما يتصل بالخطوات النهائية

الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ضمن تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية.



واستعرض المسؤولان - خلال لقائهما وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - جهود المبعوث الأممي لتحريك العملية السياسية والتي تقابل بتصعيد عسكري من مليشيات الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والملاحة الدولية، والدور المطلوب من المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط

عليها للتعاطي الإيجابي مع التحركات الأممية.



و أشار عبد الملك إلى الخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة، وما يجري في تنفيذ الشق العسكري والأمني من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بمتابعة وإشراف من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، موضحا أن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها كبيرة في تقديم حلول على الأرض وتخفيف معاناة الشعب اليمني في مختلف الجوانب.



من جهته، أكد السفير الروسي دعم بلاده للشرعية وجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، وتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن ثقته في أن تشكيل الحكومة الجديدة سيمثل انفراجة مهمة في الجوانب المختلفة.