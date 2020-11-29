

سيف اليزيد - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، اليوم الأحد، قادماً على رأس وفد في زيارة لمصر يبحث خلالها علاقات التعاون وآخر التطورات.

وكان السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد أعلن في بيان إعلامي أصدره، أمس السبت، إن لقاء قمة سيجمع الرئيس عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، تجسيداً للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها.

وأشار اللوح إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطينى يصل إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.