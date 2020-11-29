فلسطين تسجل 1927 إصابة جديدة بكورونا

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل ‭‭‭1927‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 738 إصابة.

وأضافت أن 67 من المصابين «يرقدون في العناية المكثفة بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يمتد ليوم الخميس لمواجهة انتشار الفيروس، وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 96809 إصابات، تعافى منها 76357 وتوفي 808.