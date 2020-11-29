بريطانيا مقبلة على أسبوع “مهم” بشأن محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 05:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 4:12 مساءً

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي مقبلان على أسبوع “مهم للغاية”، وذلك مع دخول محادثات حول اتفاق تجاري أيامها الأخيرة مع استمرار وجود خلافات خطيرة لم تحل بعد.

وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه للصحفيين في لندن إن “الأعمال مستمرة حتى في يوم الأحد” نحو عقد جلسة للتفاوض، حيث يبحث كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق يمنع تعطيل ما يقرب من تريليون دولار من التجارة بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول.

وبالرغم من عدم الالتزام بعدة مواعيد نهائية كانت قد فرضتها على نفسها، فإن المفاوضات لم تفلح في تخطي الخلافات حول سياسة التنافسية وتوزيع حقوق صيد الأسماك.

إلا أن الاتفاق الانتقالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يستمر خلاله تطبيق قواعد التكتل، ينتهي في 31 كانون الأول. وتقول بريطانيا إنها لن تسعى للحصول على أي تمديد.

وقال راب لإذاعة “تايمز” في مقابلة منفصلة “خلاصة القول هي أنه وفي السياق الطبيعي للأحداث سنكون بحاجة إلى إبرام صفقة خلال الأسبوع المقبل أو ربما بيومين آخرين بعد ذلك”.