اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة تفتح الباب لدعم مشاريع بالقطاع غير المهيكل

أعلنت اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، اليوم الأحد، عن إطلاق طلب عروض مشاريع لانتقاء أربع وحدات اقتصادية بالقطاع غير المهيكل بالمجالين الحضري، والقروي.
وقالت اللجنة في إعلانها إن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج مواجهة جائحة كورونا المنجزة بشراكة بين اللجنة الوطنية، والإيسيسكو بتعاونها مع مؤسسة الوليد الإنسانية، ويهدف إلى دعم الابتكار، وتنمية الحس المقاولاتي لدى النساء، والشباب.
ودعت اللجنة الوحدات الاقتصادية، الراغبة في المشاركة في العملية المذكورة، إلى بعث رسالة على البريد الإلكتروني، للتعبير عن الرغبة في المشاركة في طلب العروض، ستتوصل بعدها بالإطار المرجعي، وملف طلب المشاركة قصد تعبئته، وإرجاعه للجنة قبل متم الآجال المحددة، التي حدد لها، يوم 11 دجنبر المقبل، كآخر موعد.
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