اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، عن تسجيل تزايد في حالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بحجم الاصابات اليومية. ًوذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" تم تسجيل 2366 حالة شفاء من فيروس كورونا، فيما تم تسجيل 1614 اصابة بالوباء و٢٤ حالة وفاة".

كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الاصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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