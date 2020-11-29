القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة أشعلوا نار المعارضة في عرش تميم بن حمد، فاكتووا بالاضطهاد والتهجير، وسحبت منهم جنسياتهم، وواجهوا شتى أنواع الظلم والقمع. ظلم واضطهاد وتهجير.. قطريون يحترقون بنيران انتهاكات تميم

قطريون اختاروا رفع الكارت الأحمر بوجه نظام بلادهم، مطالبين بديمقراطية تمنحهم حق الاختلاف والتعبير عن الرأي، فإذا بهم يتحولون إلى ضحايا جدد لانتهاكات حقوق الإنسان بالإمارة الصغيرة. جريمة بشعة في قطر للبترول.. مجزرة عمال بلا رحمة لهيب يشي بأن المجازر الحقوقية في قطر تتجاوز الوافدين والعمالة الأجنبية، وتمتد إلى المواطنين أنفسهم، خصوصا من يجرؤ منهم على انتقاد النظام أو حتى إبداء رأيه، أو المطالبة بأدنى الحقوق.

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