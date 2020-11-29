شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تعرض أحدث خدماتها الذكية في «جيتكس للتقنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عزمها المشاركة في معرض «جيتكس للتقنية»، من خلال عرض أحدث خدماتها الذكية وأبرز مبادراتها التي تتضمن مزايا وتطبيقات مبتكرة لمتعامليها من مختلف قطاعات الدائرة، باعتماد أسلوب يدمج بين الحضور الافتراضي والمشاركة المباشرة، التزاماً بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة ضمن 19 جهة حكومية، دليل على قدرتها ومرونتها في التعامل مع المتغيرات من خلال عرض أحدث المبادرات والإنجازات التقنية الملموسة التي حققتها الدائرة في فترة أزمة «كوفيد-19» والتي تركت أثراً واضحاً في المتعاملين والمجتمع، مشيراً إلى أن منصة الدائرة في معرض «جيتكس» ستوفر تجربة مميزة للزوار باستقبالهم بشكل مباشر أو افتراضي، وذلك من باب استغلال الأدوات المتاحة كافة.

وأضاف أن المشاركة تأتي لاستعراض أحدث التقنيات بما يساعد في تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم عبر توفير بنية تحتية تسهم في صناعة المستقبل.

وتدعو الدائرة زوار المعرض إلى الاطلاع على أبرز مبادراتها التي ستشمل عرضاً لتطبيق الإفتاء الافتراضي على الهواتف الذكية، فضلاً عن عرض موقع الإفتاء الافتراضي على موقع الدائرة الرسمي، إلى جانب عرض تطبيق تقويم دبي عبر خدمة «الواتس آب»، كما سيتم عرض كتاب تفسير القرآن الكريم على هامش مصحف الشيخ مكتوم الذي أطلقته الدائرة مؤخراً.

كما ستعرض منصة الدائرة الإعلان عن منصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الذكية التي توفرها الدائرة مثل تطبيق موعد الصلاة، الذي يعرض مواعيد أوقات الصلوات الخمس والوقت المتبقي للصلاة، تطبيق الدائرة الرسمي الذي يعرض كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطبيق مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وهو أول مصحف رقمي معتمد من جهة حكومية، إلى جانب عرض الموقع الإلكتروني للدائرة المطور للتعريف بخدماته المحدثة، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل بتوفير خدماته باللغتين العربية والإنجليزية.