شكرا لقرائتكم خبر عن شركة يابانية تشتري حقوق الوجه لتصميم أقنعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أعلن صانع الأقنعة الياباني كامينيا أوموتوا عن شراء حقوق وجه الأشخاص مقابل 40 ألف ين ياباني (380 دولاراً أمريكياً) حتى يتمكن من استغلالها في تصميم أقنعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد فائقة الواقعية.

وأشارت الشركة التي يمتلكها أوموتوا إلى أن الهدف من المشروع، الذي أطلق عليه «هذا الوجه» يهدف إلى إضفاء لمسة خيال علمي على فكرة بيع وشراء الوجه، في عصر تبدو فيه الخصوصية والبيانات الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذا فإن مفهوم بيع الحقوق على الوجه لتحقيق ربح يبدو غريباً للغاية.

وقالت الشركة إن شراء الوجوه سيكون من خلال القرعة بسبب الإقبال، وإذا ما أراد العملاء خيارات فستعلن الشركة عن المزيد من الوجوه المتاحة.

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