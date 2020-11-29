الكويت تُسجل 231 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 231 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 142 ألفًا و426 حالة وعدد حالات الوفيات إلى 878 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة

أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 76 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4827 مسحة مخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و91 ألفا و496 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن

مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل حالة وفاة، و319 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 875 حالة، وعدد المصابين إلى 142 ألفا و195 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.