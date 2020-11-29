فلسطين قضيتي تتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: فلسطين حق مسلوب وشعب مظلوم

فلسطين قضيتي هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، لأنها قضية كل عربي يسعى لمنع ممارسة الاطضهاد وصد انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

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ويحتفل العالم بـ" اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، في 1 ديسمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا.

وقالت مغردة تدعي أريحا محمد، إن أثرياء اليهود عرضوا 50 ألف

جنيه عام 1948، على الفنانةمقابل السفر إلى إسرائيل لتشجيع اليهود على للهجرة إليها لكنها رفضت لأنها تنتمي إلى الوطن مصر، واصفين الفنانبالمسخ لأنه قام بإلتقاط الصور من دبي مع أحد مغني إسرائيلي للتشجيع على التطبيع، الذي يعد خيانة للوطن وللكرامة العربية.

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ولفت حساب يدعي سعودييون ضد التطبيع، إلى أن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في بيوت فقيرة في بعض الدول العربية تغرق بمياه الأمطار، والسبب هو تهجيرهم من فلسطين منذ سنة 1948 على يد إسرائيل.

وتابع آخرون:" فلسطين قضيتي لأنها أعدل قضية وجدت في تاريخ الأمم ، ولأن رجالها أوفياء ما زالت بنادقهم تجاه عدو الأمة الأوحد الاحتلال الاسرائيلي المغتصب"، مؤكدين أن فلسطين قضية انسانية عربية اسلامية، وتعد قضية كل فرد في هذا العالم .

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وتداول نشطاء صورة لـ7 جنود من جيش الإحتلال الإسرائيلي مدججين بالأسلحة، وهم يستعدون لإطلاق النار على الشباب الفلسطينى، معلقين عليها:" سجل واكتب ياتاريخ سبعه جنوده صهاينه لم يخيفو قطه".