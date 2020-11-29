في افتتاح المجلس الوطني للحزب.. العنصر: نتأسف لموقف الجزائر

في ظل الجائحة، يعقد حزب الحركة الشعبية، اليوم الأحد، استدراكا للدورة العادية لمجلسه الوطني، والتي طغت على افتتاحها مواضيع تدبير الجائحة وأزمة الكركرات والإعداد للانتخابات.

وفي افتتاح الدورة، عبر الأمين العام للحزب، امحند العنصر، عن تأسفه لموقف الجزائر من تطورات القضية الوطنية، مشددا في الوقت ذاته، عن دعم الإجماع الوطني الذي حققه تدخل الجيش في الكركرات، معبرا عن أمله في أن يزور كل المواطنين الأقاليم الجنوبية، للوقوف على التنمية التي قادها المغرب في المنطقة.

وتحدث العنصر أمام المجلس الوطني لحزبه عن الجائحة وتداعياتها على البلاد، وقال إن تأثير الازمة انعكس على الوضع الاقتصادي، وهو الوضع الذي عرف تقهقرا حسب قوله وانعكس على الأسر خصوصا الفقيرة، متحدثا عن المذكرة التي قدمها الحزب للحكومة لتجاوز تداعيات الجائحة، والتي قال إنه تم الأخذ بعدد من مضامينها “إلا أن وقع الوباء كان أقوى من كل التوقعات، ومن باب الواقعية ندعو المواطنين للصبر لتجاوز المرحلة بأقل الخسائر”.

وطبقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬النظامين‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭ ‬لحزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬كان رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية قد أعلن قبل أيام أن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬سيعقد دورته‭ ‬العادية‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬اليوم، ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬كانت‭ ‬مبرمجة‭ ‬سلفا‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬مارس‭ ‬2020‭ ‬بمعهد‭ ‬مولاي‭ ‬رشيد‭ ‬بسلا،‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬انعقادها‭.، ‬لكنها‭ ‬تأجلت‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل،‭ ‬ومنع‭ ‬التجمعات‭ .

ونظرا‭ ‬لهذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬الإستثنائية، التأم المجلس الوطني اليوم عن بعد، ووضعت الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للحزب‭ ‬‭ ‬خلية‭ ‬تقنية‭ ‬ومعلوماتية‭ ‬خاصة‭ ‬رهن‭ ‬إشارة‭ ‬الجميع،‭ ‬مهمتها‭ ‬التتبع‭ ‬والمواكبة‭ ‬لتيسير‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬وتسهيل‭ ‬مأموريتهم‭ ‬ضمانا‭ ‬لمشاركة‭ ‬أوسع‭ ‬لإثراء‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬النقط‭ ‬المضمنة‭ ‬بجدول‭ ‬أعمال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‭.‬