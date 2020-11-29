شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بؤرة جديدة لأنفلونزا الطيور في انجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد اكتشاف أنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي في شمال إنجلترا.

وقالت كريستين ميدلميس كبيرة الأطباء البيطريين في بيان "تأكد وجود أنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير". وكانت هذه الانفلونزا من سلالة إتش5إن8.

وأضاف البيان أنه سيتم إعدام 10500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض وأن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية. وذكر البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء.