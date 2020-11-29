شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. إنقاذ 83 شخصا حجزتهم مياه الأمطار في مركباتهم والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت فرق الدفاع المدني في الكويت 83 شخصا كانوا محتجزين في مركباتهم بسبب مياه الأمطار وذلك بالمناطق البرية معظمها بمحافظة الجهراء كما تلقت بعض البلاغات بمناطق أخرى من ضمنها ارتفاع منسوب مياه الأمطار في سراديب المنازل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بـ"الاطفاء" في بيان أن البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات خلال فترة هطول الأمطار الأخيرة تجاوزت ال170 بلاغا كان معظمها عبارة عن احتجاز أشخاص في مركباتهم بالمناطق البرية.

وأضافت أن جميع البلاغات التي تم التعامل معها لم يسفر عنها وقوع أي اصابات بشرية داعية المواطنين والمقيمين إلى اتباع ارشادات السلامة المتزامنة مع حالة عدم الاستقرار الجوية وذلك لسلامتهم.