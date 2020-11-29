شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. إنقاذ 83 شخصا حجزتهم مياه الأمطار في مركباتهم والان نبدء بالتفاصيل
أنقذت فرق الدفاع المدني في الكويت 83 شخصا كانوا محتجزين في مركباتهم بسبب مياه الأمطار وذلك بالمناطق البرية معظمها بمحافظة الجهراء كما تلقت بعض البلاغات بمناطق أخرى من ضمنها ارتفاع منسوب مياه الأمطار في سراديب المنازل.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بـ"الاطفاء" في بيان أن البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات خلال فترة هطول الأمطار الأخيرة تجاوزت ال170 بلاغا كان معظمها عبارة عن احتجاز أشخاص في مركباتهم بالمناطق البرية.
وأضافت أن جميع البلاغات التي تم التعامل معها لم يسفر عنها وقوع أي اصابات بشرية داعية المواطنين والمقيمين إلى اتباع ارشادات السلامة المتزامنة مع حالة عدم الاستقرار الجوية وذلك لسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت .. إنقاذ 83 شخصا حجزتهم مياه الأمطار في مركباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.