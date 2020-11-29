بريطانيا قلقة إزاء الوضع في إيران وتنتظر الحقائق الكاملة عن اغتيال العالم النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عبر وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب اليوم الأحد عن قلقه إزاء الوضع في إيران والمنطقة في أعقاب اغتيال عالم نووي إيراني بارز. وقال راب لمحطة سكاي نيوز بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في كمين قرب طهران يوم الجمعة "نشعر بالقلق إزاء الوضع في إيران والمنطقة ونؤكد على ضرورة خفض حدة التوتر". وأضاف "ما زلنا ننتظر معرفة الحقائق الكاملة لما حدث في إيران لكنني أود أن أقول إننا نتمسك بسيادة القانون الإنساني الدولي والمتمثلة بوضوح في عدم استهداف المدنيين".

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