ليبيا تُسجل 1157 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ليبيا، 1157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 82.430 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1166 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.266

حالة .

وفي وقت سابق أعلنت ليبيا، أكبر زيادة يومية حتى الآن في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مما أثار مخاوف بأن يتسبب تفشي المرض في وضع النظام الصحي في البلاد في مأزق.

ويعد المركز الوطني واحدا من مؤسسات الدولة القليلة

التي تعمل على سد العجز الصحي في البلاد.

وتزايد عدد الحالات في ليبيا إلى أكثر من 4 أضعاف في الأسابيع القليلة الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة المواطنين العالقين من الخارج.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.