طوكيو تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أكد مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في العاصمة، حتى الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وهذا أعلى رقم يتم تسجيله في يوم الأحد، متجاوزا 391 حالة إصابة، تم تسجيلها قبل أسبوع. وتجاوزت حصيلة الإصابات 400 لليوم الخامس على التوالي.

ووصل إجمالي حصيلة الإصابات في طوكيو إلى 40 ألفا و628. وذكر المسؤولون أن 67 شخصا في طوكيو في حالة خطيرة.

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