تقرير وثائقى يكشف جرائم قطر ودعمها لجماعات التطرف فى العالم

لا يزال النظام القطرى يواصل دعمه وتمويله لجماعات الإرهاب فى دول العالم، وتوفير الأبواق المختلفة مثل شبكة الجزيرة، وعدد من المواقع التى تعمل على بث الأكاذيب والتحريض ضد الدول العربية من أجل تنفيذ أجندة تميم ونظامه، وتستمر انتهاكات تميم ضد معارضيه، ودعمه المستمر للإرهاب بصوره المختلفة فى المنطقة، إضافة إلى رعايته لعناصر الإرهاب فى الإمارة الصغيرة.

وفى تقرير بالفيديو وثائقى كشف العديد من الجرائم التى قام بها النظام القطرى ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهم خارجيا وداخليا، وطردهم خارج البلاد، وتعرضهن للانتهاكات المستمرة خارج البلاد من خلال الاستخبارات القطرية.

واستعرض التقرير مصادر التمويل القطرية التى تحصل عليها جماعات الارهاب فى العديد من الدول لتنفيذ مخططات تميم بن حمد فى المنطقة، إضافة إلى ما يقوم به لتهديد المنطقة المستمر من خلال إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وإتاحة وسائل الإعلام القطرية لهم، ورعاية شيوخ الإرهاب فى الدوحة.

كما كشف الفيلم شهادات وتسجيلات صوتية خاصة، تكشف عن الوجه الحقيقى لقطر وأميرها ونظامها الإرهابى، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات متعددة تستوجب محاكمته دوليا، وفضح الفيلم نظام تميم بالوثائق والشهادات الخاصة التى بينت وجه تميم وأعوانه من الإرهابيين، ومعاداتها للدول العربية والتحريض المستمر ضدها، والذى أدى إلى خسائر كبيرة فى الدوحة.