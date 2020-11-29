لجنة “الأمن القومي” الإيرانية تؤكد تورط اسرائيل باغتيال زادة… وتهدد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده يوم الجمعة الماضي، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الأحد، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

وأشار خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني إلى أن “الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال العالم فخري زادة”.

وأضاف: “سنرد على عملية الاغتيال، وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذا ظنت أن العملية ستبقى دون رد”.

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم، أن دماء العالم النووي فخري زادة “ستزيل القيود عن البرنامج النووي، وستمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد”.

وحذر مغتالي زادة قائلا: “لن يندم العدو المجرم على اغتيال فخري زادة، إلا برد قوي يردعه عن أي أخطاء أخرى مستقبلية”، وذلك بحسب RT.