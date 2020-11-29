البرلمان الإيراني يصوت على مشروع قانون رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 11:24 صباحًا

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

وحضر الاجتماع البرلماني 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.

كما أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد باقر قاليباف، أن “مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران”.

وقتل يوم الجمعة 27 تشرين الثاني رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ”الإرهابية”.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”، بحسب RT.