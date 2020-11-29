البحرية الأمريكية تكشف سبب عودة حاملة الطائرات للخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أمرت واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" مع مجموعتها من السفن الحربية بالعودة إلى منطقة الخليج، لكن ناطقة باسم البحرية الأمريكية نفت، السبت، أن تكون هذه العودة مرتبطة بأي "تهديدات" بعد اغتيال عالم نووي إيراني، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".



وتصاعد التوتر في المنطقة بشكل كبير بعد عملية اغتيال محسن فخري زاده، الجمعة، التي لم يتبنها أحد حتى الآن، إلا أن إيران حمّلت إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة المسؤولية.

وأفادت الناطقة باسم الأسطول الأمريكي الخامس، ريبيكا ريباريتش، بأن عودة مجموعة السفن الحربية، الأربعاء، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، التي تعمل بنظام دفع بالطاقة النووية ليس مرتبطا بأي "تهديدات محددة".

وقالت في بيان: "لم تكن هناك تهديدات محددة أدت إلى عودة مجموعة حاملة الطائرات نيميتز الهجومية".

وأضافت ريباريتش أن "عودة نيميتز تتركز حول قدرة سنتكوم على البقاء في وضع الاستعداد والجاهزية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وقال البنتاغون في وقت سابق إن المجموعة ستؤمن الدعم القتالي والغطاء الجوي مع سحب آلاف الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان في منتصف يناير بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وسوف يتم سحب ألفي جندي من أفغانستان و500 من العراق، ما يجعل العدد المتبقي من الجنود المنتشرين نحو 2500 في كل بلد.

وانضم الأسطول، الذي تقوده نيميتز، إحدى أكبر السفن الحربية في العالم، إلى أستراليا والهند واليابان في مناورات مقررة في بحر العرب.

وأظهر حساب الأسطول الخامس على "توتير" صورا لمقاتلات تقلع من نيميتز للقيام بطلعات جوية، السبت.

وتتكون مجموعة حاملة الطائرات عادة من طراد وأسطول مدمرات وسرب طائرات مقاتلة.