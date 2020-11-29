مجهود الحجر الصحي.. حاتم عمور يستعد لإطلاق ألبوم جديد

يستعد الفنان حاتم عمور لطرح ألبوم غنائي جديد، السنة المقبلة، بعد النجاح الكبير، الذي حققه ألبومه، الصادر عام 2019 “بلا عنوان”.

ويضم الألبوم الجديد لعمور، الذي اختار عنونته بـ”بلا حدود” توليفة من الأغاني، بلهجات مختلفة، منها الدارجة المغربية، والعراقي، والخليجية.

واختار رعمور مغازلة الجمهور العربي بأغان بلهجات متنوعة، عكس ألبومه السابق، الذي كانت كل أغانيه مغربية، وتمكنت خلال إصدارها بشكل منفصل على منصات الموسيقى من حصد أرقام مشاهدة عالية.

حاتم عمور استغل فترة الحجر الصحي في التحضير لألبوم جديد، لكن ذلك لم يغيبه عن الجمهور، بحيث أصدر أغنية “هاينة” مع الفنانة أسماء لمنور، وشارك في حفل خيري لصالح لبنان بعنوان ” صوت بيروت”، كما كان ينشر مقاطع من سهراته السابقة على يوتوب.