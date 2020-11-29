العثور على عامل بناء جثة هامدة بالفقيه بن صالح في ظروف غامضة

عثر مواطنون، مساء السبت، على جثة ثلاثيني يرجح أنه وضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة، بعدما عثر عليه جثة هامدة قرب ورش بناء، بزنقة باب الثلاثاء بمدينة الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن جثة الهالك، البالغ من العمر 34 سنة، كان بعمل كعامل بناء عثر عليها مرمية، لأسباب لا تزال مجهولة، إذ خلف الحادث حزنا لدى أقاربه، وأصدقائه.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية استنفرت عناصرها في عين المكان، فيما تم فتح بحث قضائي، لمعرفة أسباب الحادث.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.