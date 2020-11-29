وزير الزراعة يعلن ضبط عشرات الشاحنات المحملة بالمواد 'المهربة'

وقال الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نشيد بالجهود التي بذلتها قيادة العمليات المشتركة والجهات الأمنية الساندة لها واستنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بملاحقة مصادر التهريب في قاطع محافظة ديالى، من خلال الحجز والقبض على العشرات من الشاحنات المحملة بالمواد المهربة وخاصة الزراعية منها والتي دخلت البلاد عبر المنافذ والمعابر غير المسيطر عليها من قبل هيئة المنافذ الحدودية".ووصف الخفاجي ذلك بأنه، "نقطة تحول لصالح حماية المنتج الوطني"، مشيداً بـ"الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية من قيادة العمليات المشتركة وهيئة المنافذ الحدودية".

ودعا الى "استمرار هذه العمليات في قواطع اخرى من اجل تجفيف منابع التهريب، سيما انها ستكون رادعاً لكل من يحاول ان يدخل المواد غير المسموح باستيرادها والموفرة محليا"، مؤكداً ان "الوزارة اعدت روزنامة زراعية تشمل المواد الموفرة محليا وتم توزيعها الى كافة الاجهزة الامنية والمنافذ الحدودية والكمارك ودائرتي مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية".