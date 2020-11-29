فريق ازمة الطوارئ برئاسة الاعرجي يتوجه الى ذي قار

توجه فريق "خلية ازمة ذي قار" برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، الى المحافظة.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الفرق برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي وعضوية كل رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وقائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول صميدع وقائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم عبود واللواء الركن سعد نعيم عبدالله من قيادة العمليات المشتركة".
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