ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، فيما استقرت في الاسواق المحلية اليوم الاحد (29 تشرين الثاني 2020)
وسجلت بورصة الكفاح 125.500 دينار مقابل 100 دولار امريكي، في حين سجلت الاسعار ليوم امس السبت 125.300 دينار لكل 100 دولار.
سعر البيع: 126.000 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 125.000 دينار لكل 100 دولار
اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت حيث كان
سعر البيع: 126.000 دينار لكل 100 دولار.
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