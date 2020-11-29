سلة العراق تواجه لبنان في لقاء محفوف بالمخاطر

رياضة 2020-11-29 | 08:46 640 مشاهدة

يواجه المنتخب الوطني بكرة السلة، نظيره اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021. وخسر منتخب اسود الرافدين أمام البحرين يوم الجمعة الماضي بنتيجة 95-92. وتعقد موقف اسود الرافدين في المجموعة، حيث بات مطالباً بتحقيق الفوز كونه يتذيل المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط. وستقام المباراة بين المنتخبين في البحرين، التي تحتضن منافسات النافذة الثانية من التصفيات بسبب ظروف جائحة كورونا.



ويغيب عن صفوف المنتخب الوطني ثلاثة لاعبين وهم كل من: علي حاتم وحسان علي وذو الفقار فاهم، لاصابتهم بفيروس كورونا. ويغيب عن صفوف المنتخب الوطني ثلاثة لاعبين وهم كل من: علي حاتم وحسان علي وذو الفقار فاهم، لاصابتهم بفيروس كورونا. يذكر ان المواجهة الاولى بين لبنان والعراق انتهت بفوز الاول بنتيجة 87-68. وتتصدر لبنان المجموعة بفارق نقاط يصل الى 117 نقطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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