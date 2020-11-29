ردا على اغتيال زادة.. إيران تخرق اتفاق 2015 برفع منسوب اليورانيوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد يومين من اغتيال مهندس ملفها النووي، محسن فخري زادة، قررت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لديها بنسبة 20٪، في خرق صارخ لاتفاق 2015.

حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات الإيرانية، تجلت اليوم عبر تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي، فريدون عباسي.

ففي تغريدة له على "تويتر"، أكد عباسي متابعة بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ ، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال إن "دم فخري زادة سيغير بالتأكيد تحرك المجلس حيال البرنامج النووي".