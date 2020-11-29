مقتل 30 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية في انفجار سيارة ملغومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 30 من أفراد قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم اليوم الأحد في انفجار سيارة ملغومة في إقليم غزنة بوسط أفغانستان وإن عدد الضحايا قد يرتفع نظرا لقوة الانفجار ومكانه.



وقال باز محمد همت مدير المستشفى الإقليمي في غزنة إنه تم نقل 30 جثة و 24 مصابا إلى هناك.

وأضاف أن "كل الضحايا من أفراد الامن".

وقال مسؤولون محليون إن التفجير استهدف مجمعا لقوة الحماية العامة وهي جناح لقوات الأمن الأفغانية. وقالوا إن التفجير ألحق أضرارا بمنازل مدنيين حول المجمع وإنه قد يكون هناك عدد أكبر من الضحايا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان وقوع انفجار سيارة ملغومة لكنه لم يقدم معلومات أخرى عن الهدف أو الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ولم يؤكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أو ينف المسؤولية عندما اتصلت به رويترز.