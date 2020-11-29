شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.



وقالت في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران.

كما توقعت انخفاضا في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق