شكرا لقرائتكم خبر عن «ثورة الفاصولياء» تطالب بتنحي الرئيس في جواتيمالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جواتيمالا-أ.ف.ب

تظاهر آلاف المحتجين في جواتيمالا مجدداً، السبت، في إطار حركة أطلقوا عليها اسم «ثورة الفاصولياء» للمطالبة باستقالة الرئيس أليخاندرو جياماتي الذي يتهمونه بالفساد والحكم بدون شفافية.

ورفع المتظاهرون في الساحة المركزية للعاصمة جواتيمالا أمام قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة، لافتات كتب عليها «الشعب يجب ألا يخاف من الحكومة بل الحكومات يجب أن تخاف من الشعب» و«ليرحل الفاسدون».

ويطالب معارضو الرئيس المحافظ باستقالته واستقالة النواب، وبأن تخصص في ميزانية الدولة موارد أكبر لمكافحة الفقر في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر.

كما يواجه الرئيس وهو طبيب، انتقادات حادة بسبب إدارته لوباء «كوفيد-19» وطريقة حكمه بلا شفافية التي تتعلّق باستخدام ثلاثة مليارات دولار وافق عليها البرلمان لمكافحة المرض. كما يطالب المعارضون باستقالة وزير الداخلية جيندري رييس بعد قمع تظاهرات، السبت، الماضي ما أدى إلى جرح نحو عشرين شخصاً. وأحرق البرلمان جزئياً حينذاك.

وأطلق المحتجون اسم «ثورة الفاصولياء» على تظاهرة، السبت، بعدما وصف النائب المحافظ روبين باريوس المتظاهرين بأنهم من «أكلة الفاصولياء».

وانتشر وسم #فريخوليروسونيدس (الفاصولياء موحدة) على شبكات التواصل الاجتماعي.

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