شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليز ينتقدون ظاهرة تغيير قمصان أنديتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انتقد الإنجليز تغيير قمصان أنديتهم في كل موسم لدرجة ضياع هويتها ناهيك عن ابتكار زي ثالث لتجنب الاختلاط في حال تشابه قميصي الخصمين ما أوقع المشجعين في حيرة.

لعب تشيلسي أمام نيوكاسل بقميص يشبه قميص كريستال بالاس ونجوم اليونايتد ظهروا بقميص الحمار الوحشي وايفرتون استخدم اللون الأخضر كزي ثالث وأرسنال الذي اعتاد مشجعوه على قميصه الأحمر والأبيض يلعب في الزي الثاني بقميص سماوي يشبه مانشستر سيتي والزي الثالث أصفر يشبه غطاء مائدة المطبخ، وقميص وولفرهامبتون يشبه قميص منتخب البرتغال.

ومن بين الـ92 مباراة التي جرت في البرمييرليج هذا الموسم لعب 24 فريقاً بالزي الثالث خارج قواعدها لكن 4 فقط من هذه المباريات كانت لتجنب التشابه بين قمصان الفريقين في الملعب، لماذا إذن اللجوء للقميص الثالث؟

الإجابة هي: من أجل الترويج لبيعه في المتاجر لأن شركات صناعة الزي لأندية إنجلترا أنفقت أكثر من 360 مليون إسترليني كي تحصل على رعاية قمصان نجوم البرمييرليج وهو الأعلى بين البطولات الأوروبية المحلية.

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