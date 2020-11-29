شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة مارادونا تعترف بالكذب في تقريرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اعترفت الممرضة التابعة لمركز ميديدوم الصحي الخاص والمسؤولة عن مراقبة صحة الأسطورة دييجو مارادونا بالكذب في تقريرها حول فحص مؤشراته الحيوية بعد تصريح محاميه بأنه لم يتلق أي متابعة طبية طوال 12 ساعة من وفاته بأزمة قلبية. وكتبت الممرضة في تقريرها أنها راقبت تنفس مارادونا في الـ 6 والنصف صباحاً وكان يتنفس بشكل طبيعي ثم كتبت الممرضة الثانية التي استلمت المناوبة في مراقبة مارادونا أنها سمعته يستخدم الحمام في الساعة السابعة والنصف لكنها لم تدخل الغرفة وأنها أرادت فحص مؤشراته الحيوية في الساعة التاسعة والنصف لكنه رفض.

التقرير الآن محل جدل بعدما قالت الممرضة في التحقيق أنها لم تدخل غرفة مارادونا نهائيا ذلك الصباح وأنها أجبرت على الكذب في كتابة التقرير، والممرضة ادعت في تقريرها أيضاً أنها رأت مارادونا قرابة الظهيرة وأنها حاولت إحياء قلبه واستعادة نفسه بيد أن أول طبيب وصل المكان قال: «اتصلوا بالمحققين والشرطة، لا نريد جارسيا بيلسونسي آخر» في إشارة للوفاة الغامضة لناشطة اجتماعية أرجنتينية تدعى ماريا مارتا والتي اعتبرت وفاتها طبيعية عند العثور على جثتها في مغطس الحمام ويوجد عنها فيلم على نتفليكس (كارميل / من قتل ماريا مارتا ).

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