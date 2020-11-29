شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أبوظبي تستعرض 88 مبادرة رقمية في جناحها بمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

الخليج

تشارك 23 جهة حكومية وعدد من المؤسسات الأكاديمية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية في جناح حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، والذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض حكومة أبوظبي في جناحها بمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» 88 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف جميعها إلى خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية.

وفي إطار التحضيرات لمشاركة حكومة أبوظبي، عقدت دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي ممثلةً في هيئة أبوظبي الرقمية، التي تتولى قيادة مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، لقاءً تحضيرياً عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة، وذلك لتنسيق الجهود واستكمال التحضيرات بما يضمن مشاركة فعَّالة تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كأحد رواد التحول الرقمي الحكومي من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الإمارة.

كما جرى التأكيد خلال الورشة على أهمية مراعاة التدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كوفيد 19 كالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات وغيرها للحفاظ على أمن وسلامة وصحة الزوار والعارضين.

حكومة رقمية متكاملة

تأتي مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

كما تأتي هذه المشاركة تماشياً مع الجهود الرامية إلى توفير حكومة رقمية متكاملة تستند إلى الابتكار والإبداع لخدمة جميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وصرح علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي: قائلاً: «يمثل معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2020 فرصة مثالية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز للابتكار الرقمي في المنطقة والعالم، إذ نسلط الضوء خلال المعرض على عملية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والجهود والخطط الرامية إلى تسريع هذه العملية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة ونشر السعادة بين جميع المواطنين والمُقيمين في إمارة أبوظبي».

أربعة محاور أساسية

تُركز حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» على أربعة محاور أساسية، تشمل الخدمات الحكومية، الحلول الحكومية، البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة الرقمية. وتتمثل الركيزة الأولى في توفير تجربة سلسة وسهلة مُصممة لتلبية احتياجات المتعاملين من خلال قنوات رقمية ومراكز تقديم الخدمات، بينما تتمثل الركيزة الثانية في تعزيز التعاون ودعم المبادرات المشتركة في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج، وتتمثل الركيزة الثالثة في الاستفادة من التبادل الآمن والفعال للبيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الاستباقية الحكومية، وتتمثل الركيزة الرابعة في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تسريع عملية التكامل مع الأنظمة الرقمية، والتطبيقات، والأطراف المعنية، والعملاء، وشركاء العمل.

فرصة مثالية

من جانبه، قال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، إن مشاركة حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» تُعَد فرصة مثالية لإلقاء الضوء على إنجازات حكومة أبوظبي في مجال التحول الرقمي. وأضاف: «المعرض يوفر لحكومة أبوظبي منصة لاستعراض 88 مبادرة رقمية في مجالات الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة الرقمية، إذ صُممت جميعها لدعم القدرات الرقمية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تمكين، ودعم، وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصّصة، ومتكاملة وآمنة».

وتابع العسكر: «أثبتت حكومة أبوظبي أنها حكومة فعّالة ذات تفكير مُستقبلي فيما يتعلق بدعمها المستمر للابتكار الرقمي وتبني أحدث التقنيات الحديثة، ما يُمهد الطريق أمام تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقدرات بشرية مُعززة».

وتهدف حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي توفر فرصاً للتعاون المُثمر مع المؤسسات الأكاديمية وشركات عالمية من القطاع التكنولوجي لدعم الأجندة الرقمية للإمارة.

ويستعرض جناح حكومة أبوظبي أحدث المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، وإبراز الدور المهم الذي تلعبه الجهات الحكومية في تطوير حلول رقمية حكومية سريعة، وفعالة، واستباقية من شأنها دعم تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والإسهام في تحسين تجربة المتعاملين.

27 جهة حكومية وخاصة

يستضيف جناح حكومة أبوظبي خلال أيام المعرض سلسلة من الفعاليات، ويشمل ذلك إطلاق مبادرات رقمية متنوعة. كما يشهد الجناح توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتُسهل عملية التحول الرقمي، وتؤمن فرصاً استثمارية ضخمة للشركات العاملة في القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن 27 من الجهات الحكومية والقطاع الخاص تجتمع تحت مظلة واحدة لعرض الحلول الرقمية المبتكرة والتقنيات التي تعتمد عليها لتعزيز الأداء الحكومي بما يضمن ريادة أبوظبي في هذا المجال، وهي: دائرة الإسناد الحكومي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة القضاء، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة الموارد البشرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وجامعة خليفة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي.

وينضم لجناح حكومة أبوظبي العديد من الشركاء الاستراتيجيين من كبرى الشركات العالمية العاملة ضمن القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والابتكار بما فيها «مايكروسوفت»، و«آي بي إم»، و«ديل»، و«إنتل».