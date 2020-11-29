«اتش إس بي سي» تدرس التخارج من خدمات الأفراد في الولايات المتحدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدرس بنك «إتش إس بي سي» التخارج من خدمات الأفراد المصرفية في الولايات المتحدة بحسب تقرير حديث أوردته صحيفة الفاينانشيال تايمز. ومن المنتظر أن يقوم مدراء من البنك برسم خطة التخارج خلال الأسابيع المقبلة وفقا لمصدرين من البنك رفضا الإفصاح عن اسميهما. ومن المنتظر كذلك أن تتضمن الخطة مقترحاً بخفض الأنشطة المصرفية الاستثمارية للتركيز على العملاء الدوليين الذين لديهم خطط للتركيز على الأعمال في آسيا والشرق الأوسط. ولا يدرس البنك في الوقت الحالي التخارج الكامل من أنشطته في الولايات المتحدة.

ولم يتخذ البنك قراراً نهائياً بعد للتخارج من خدمات الأفراد المصرفية في الولايات المتحدة.

وكان البنك أعلن في وقت سابق من العام الجاري خطة إعادة هيكلة ضخمة تضمنت الاستغناء عن 35 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة مع معاناة البنك من التوتر الجيوسياسي في الصين وهونج كونج السوق الذي يمثل المحرك الأساسي لربحية البنك. وقال البنك إنه يعتزم الإعلان عن مراجعة إضافية لخطة إعادة الهيكلة لدى الإعلان عن نتائج العام الجاري الكاملة.

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