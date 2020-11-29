شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تظفر بـ 50 من جوائز السفر العالمية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصدت دولة الإمارات أكثر من 50 جائزة في الحفل النهائي الكبير لجوائز السفر العالمية لهذا العام، محافظة على صدارتها في وجهات السفر في الشرق الأوسط. وجرى الإعلان عن الفائزين في حفل افتراضي أقيم الجمعة، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني في موسكو، بمشاركة النجمين الروسيين العالميين إينديبورجا دابكنايته ويوري كولوكولنيكوف.

واختيرت دبي، ضمن الجوائز العالمية لعام 2020، «وجهة سفر الأعمال الرائدة في العالم»، وتُوِّج مطار دبي الدولي بجائزة «المطار الرائد في العالم»، كما فازت طيران الإمارات في فئة «برنامج مكافآت ولاء المسافرين الرائد في العالم»، وفندق أرماني في فئة «الفندق الرائد في العالم»، في حين فاز في فئة «مركز التسوق الرائد في العالم» وجهة التسوق الراقية «دبي مول».

وكانت جوائز السفر العالمية تأسست في عام 1993، لتكرّم التميز وتحتفي به في جميع المجالات الرئيسية في قطاعات السفر والسياحة والضيافة. وقد أصبحت جوائز السفر العالمية اليوم علامة تحظى بالشهرة والتقدير العالميين بوصفها سمة التميز الأولى في هذه القطاعات الحيوية.

وأقيم حفل هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود العالمية المفروضة حالياً على السفر وإقامة الفعاليات، وجرى بثه من كل من مركز المعلومات السياحية الكبير الواقع في حديقة «زريادييه»، والقاعة التابعة لمنطقة الأعمال المركزية.

270 طلب ترشيح

وجرى التصويت للترشيحات بين 28 سبتمبر و25 أكتوبر 2020 عبر الموقع الرسمي لجوائز السفر العالمية. وتلقّت الجوائز هذا العام أكثر من 270 طلب ترشيح عبر مختلف الفئات التي شملت أفضل الفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات والمدن والمنتجعات وأماكن الجذب السياحي. وصوّت للترشيحات في هذه الفئات كل من المتخصصين في قطاعات السياحة والسفر وأفراد الجمهور، مع احتساب صوت المتخصص بصوتين من أصوات الجمهور.

واحتفظت المدينة المضيفة موسكو، للعام الثاني على التوالي، بلقب «الوجهة السياحية الرائدة في العالم لعام 2020»، متقدمة على نيويورك وباريس ولندن. وتعتبر العاصمة الروسية واحدة من أكثر المدن إثارة للاهتمام في العالم، ومن أكثرها تقدماً من الناحية التقنية، وذلك لما تحفل به من طابع خاص وتاريخ ثري وفرص فريدة للعمل والترفيه.



* الفائزون في الحفل النهائي الكبير لجوائز السفر العالمية لهذا العام من دولة الإمارات 2020:

مزود خدمات السفر الجوي الرائد في العالم 2020: دناتا

شركة الطيران الرائدة في العالم 2020: طيران الاتحاد

شركة الطيران الرائدة في العالم – تجربة العملاء 2020: طيران الاتحاد

شركة الطيران الرائدة في العالم – الدرجة السياحية 2020: طيران الإمارات

شركة الطيران الرائدة في العالم – الترفيه الجوي 2020: طيران الاتحاد

صالة الخطوط الجوية الرائدة في العالم – درجة رجال الأعمال 2020: صالة طيران الإمارات لدرجة رجال الأعمال في مبنى طيران الإمارات 3، بمطار دبي الدولي

صالة الخطوط الجوية الرائدة في العالم – الدرجة الأولى 2020: صالة وسبا الاتحاد للدرجة الأولى في مطار أبوظبي الدولي

برنامج مكافآت ولاء المسافرين الرائد في العالم 2020: سكاي واردز من طيران الإمارات

أفضل مطار في العالم 2020: مطار دبي الدولي

مشغّل السوق الحرة الرائد في العالم 2020: سوق دبي الحرة

صالة المطار الرائدة في العالم 2020: صالة بلازا بريميوم بمطار دبي

الفندق المؤلف بالكامل من الأجنحة الرائد في العالم 2020: جميرا برج العرب، دولة الإمارات

الشقق الفندقية الرائدة في العالم 2020: دبي جيه إيه برج شقق شاطئ الواحة

مشغل رحلات المنطاد الرائد في العالم 2020: بالونز أدفنتشرز

منتجع الفلل الشاطئية الرائد في العالم 2020: منتجع أوبيروي بيتش ريزورت، الزوراء، عجمان

فندق الأعمال والمؤتمرات الرائد في العالم 2020: هيلتون دبي مدينة الحبتور

وجهة سفر الأعمال الرائدة في العالم 2020: دبي

فندق المؤتمرات الرائد في العالم 2020: جراند حياة دبي

منتجع الشركات الرائد في العالم 2020: بارك حياة دبي

ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم 2020: ميناء راشد في دبي

المنتجع الصحراوي الرائد في العالم 2020: منتجع الوثبة التابع لشركة لغجري كولكشن، أبوظبي

التصميم الفندقي الرائد في العالم 2020: والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي

خدمات الرحلات الجوية المتميزة الرائدة في العالم 2020: طيران الاتحاد

شركة تطوير الضيافة الرائدة في العالم 2020: مجموعة إعمار للضيافة

الفندق الرائد في العالم 2020: فندق أرماني، دبي

الفلل الشاطئية الرائدة في العالم 2020: الفلل الشاطئية في ون آند أونلي النخلة، دبي

تجربة تناول الطعام والترفيه الفندقية الرائدة في العالم 2020: أتلانتس النخلة، دبي

فندق البنتهاوس الرائد في العالم 2020: رويال بنتهاوس في مندارين أورينتال جميرا، دبي

الخدمة الفندقية الرائدة في العالم 2020: فيرمونت دبي

الأجنحة الفندقية الرائدة في العالم 2020: أجنحة رويال بريدج في أتلانتس النخلة، دبي

المنتجع البارز الرائد في العالم: أتلانتس النخلة، دبي

الفندق العصري الرائد في العالم 2020: ريكسوس بريميوم دبي

المنتجع العصري الرائد في العالم 2020: فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي

الفندق الفاخر المؤلف بالكامل من الأجنحة الرائد في العالم 2020: جميرا برج العرب، دبي

المنتجع الشاطئي الفاخر الرائد في العالم 2020: قصر الإمارات، أبوظبي

فندق المدينة الفاخر الرائد في العالم 2020: كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد

المنتجع العائلي الفاخر الرائد في العالم 2020: جيه إيه فندق الشاطئ

الفندق الفاخر الرائد في العالم 2020: فندق جروفينر هاوس، التابع لشركة لغجري كولكشن، دبي

الفندق والمساكن الفاخرة الرائدة في العالم 2020: العنوان داونتاون، دبي

الشقق الفندقية الفاخرة الرائدة في العالم 2020: سوفيتل دبي النخلة للشقق الفندقية الفاخرة

فندق البنتهاوس الفاخر الرائد في العالم 2020: جناح بنتهاوس الملكي من 3 غرف في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي

المنتجع الفاخر الرائد في العالم 2020: منتجع فورسيزونز دبي على شاطئ جميرا

المنتجع والفلل الفاخرة الرائد في العالم 2020: منتجع جميرا في جزيرة السعديات، أبوظبي

منتجع الفلل الفاخرة الرائد في العالم 2020: منتجع جزيرة زايا نوراي أبوظبي

منتجع المارينا الرائد في العالم 2020: دبليو أبوظبي، جزيرة ياس

مركز الاجتماعات والمؤتمرات الرائد في العالم 2020: مركز دبي التجاري العالمي

الفندق الجديد الرائد في العالم 2020: العنوان سكاي فيو

المنتجع والسبا الرائدة في العالم 2020: منتجع وسبا لو رويال مريديان

تصميم المنتجع الرائد في العالم 2020: جميرا النسيم

منتجع المساكن الرائد في العالم 2020: رويال رزيدنس في منتجع جميرا زعبيل سراي

مركز التسوق الرائد في العالم 2020: دبي مول

فندق مركز التسوق الرائد في العالم 2020: العنوان دبي مول

وجهة السياحة الرياضية الرائدة في العالم 2020: أبوظبي

وجهة السياحة المستدامة الرائدة في العالم 2020: جزيرة صير بني ياس، أبوظبي

مدينة الألعاب الرائدة في العالم 2020: عالم فيراري أبوظبي

مدينة الألعاب المائية الرائدة في العالم 2020: ياس ووتروورلد