تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والكوسة، والخيار البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم الأحد، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.