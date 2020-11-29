الإمارات تحتفل اليوم بذكرى يوم الشهيد

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أحياء ذكرى يوم الشهيد والذي تحتفل به في الثلاثين من نوفمبر والذي وهو يوم يستذكر فيه شعب الإمارات ما قدمه أبناؤها الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم وفقاً لقناة الغد .

وفي سياق الموضوع أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن يوم الثلاثين من نوفمبر مناسبة وطنية لإعلاء قيم التضحية والفداء، وهو يوم فخر وزهو وعزة وشموخ.

وأعلن الشيخ في كلمة له عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا وصدور أبنائنا وأحفادنا، ومنارات تضيء الطريق، ونحن نشارك في صنع الخمسين سنة المقبلة من مسيرة دولتنا الاتحادية وسيظل أبناؤهم

وذووهم أمانة في أعناقنا يتعهدهم الوطن بالتقدير والحب، وتتولاهم الدولة بالعناية والرعاية.

وأكمل قوله بأن الشهادة على مر الأزمان كانت وستظل هي ذروة الإقدام وقمة التضحية وأرقى منازل الشرف وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء للوطن وسنظل شعبا وقيادة نتذكر بالتقدير والعرفان أبناءنا الذين جادوا بالأرواح والدماء في ميادين الحق والواجب وساحات الفداء دفاعا عن دولة الاتحاد وصونا لسيادتها وحماية لإنجازاتها ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة ورمزا للقوة والعزة والمنعة.

ومن ناحية أخرى صرح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن ذاكرة

الوطن لن تنسى أسر الشهداء والمناقب التي جسدوها وهم يوسدون أبنائهم ثرى الوطن.

وأوضح في كلمة له عبر ذات المجلة أن ذوي الشهداء أظهروا جدارة الأسرة الإماراتية في تنشئة أبنائها على القيم العليا ومكارم الأخلاق والثوابت الوطنية وضربوا المثل في عمق الإيمان والصبر ورباطة الجأش والوطنية الصادقة.

كما قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية تعزز في النفوس الفخر والعزة بصفوة من أبناء دولة الإمارات الأوفياء من العسكريين والمدنيين الذين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، وسطروا بدمائهم الزكية في ميادين الشجاعة والشرف داخل الوطن وخارجه أعظم ملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ بمداد من نور في أنصع صفحاته.

وأختتم بقوله نترحم على شهدائنا البواسل، ونحيي ذكراهم العطرة ونقف إجلالاً أمام تضحياتهم التي لا تضاهيها أي تضحيات ونعبر عن الامتنان والشكر والعرفان لهم.