155 ألفًا و596 حالة إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 13 مليونًا و244 ألفًا و417 حالة، وذلك عقب تسجيل 155 ألفًا و596 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 266 ألفًا و47 حالة، وذلك عقب تسجيل 1189 حالة وفاة جديدة أمس (السبت).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأفادت بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم 1.4 مليون حالة وفاة، وتركزت أكثر الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وبحسب بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في

العالم 62،147،874 حالة، وإجمالي الوفيات 1،450،326.

وبحسب بيانات الجامعة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة من حيث عدد الوفيات 266009، وإجمالي الإصابات 13،233،884.

تليها البرازيل باجمالي الوفيات 172561، وإجمالي الإصابات 6،290،272.

والهند في المركز الثالث بإجمالي وفيات 136200، وإجمالي إصابات 9،351،109.

- المكسيك 104242 حالة وفاة، والإصابات 1،594،078، .

- بريطانيا 58127 حالة وفاة، والإصابات 1،609،141.

- إيطاليا 54363 حالة وفاة، والإصابات 1،564،532.

- فرنسا 52212 حالة وفاة، والإصابات 2،260،789

- إيران 47486 حالة وفاة، والإصابات 935799

- إسبانيا 44668 حالة وفاة، والإصابات 1،628،208

- روسيا 38676 حالة وفاة، والإصابات 2،223،500

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 110 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1232 حالة وفاة خلال الـ(24) ساعة