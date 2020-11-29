لمواجهة فيروس كورونا.. كوريا الشمالية تشدد القيود على مياهها البحرية

تتأهب كوريا الشمالية لتشديد القيود على دخول مياهها البحرية للبلاد في إطار خطواتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد عن الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية أن السلطات تجهز المزيد من وحدات مكافحة الفيروسات وتتخذ خطوات أقوى "لإزالة العناصر غير المتحضرة وغير الصحية التي يمكن أن تسهم في انتشار الوباء خلال الشتاء"، مشيرة إلى أن تلك الأنباء تأتي بعد يومين من

إعلان كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية حظرت الصيد البحري وأعلنت الإغلاق بعدة مناطق من بينها العاصة بيونج يانج.وتابعت الشبكة أن المسؤولين يصممون إجراءات صارمة لمكافحة الوباء على طول المناطق الحدودية لمنع الفيروس من دخول البلاد، كما تضع السلطات قواعد أكثر صرامة للأنشطة البحرية وما يختص بجمع المواد الملوثة في المياه.وأكدت كوريا الشمالية عدم تسجيلها أي حالة إصابة بالفيروس على أراضيها وهو ما شكك فيه خبراء خارجيون على نطاق واسع.

وقال مسؤولون في المخابرات الكورية الجنوبية إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون طالب من مسؤولي حكومته الامتناع عن استفزاز الولايات المتحدة .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن "كوريا الشمالية تعتبر المفاوضات مع الرئيس المنتخب جو بايدن ربما تكون أكثر صعوبة".

و أضاف مسؤولو المخابرات في سول، أن "بيونج يانج تحاول إبقاء الباب مفتوحاً أمام قمة أخرى

مع الولايات المتحدة، وبانها قلقة من أن يعيد بايدن سياسة (الصبر الاستراتيجي) التي كانت متبعة من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي تجاهلت فيها الولايات المتحدة الشمال إلى حد كبير حتى توقفت عن الاستفزازات وتطوير الأسلحة النووية".