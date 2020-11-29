ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 3977 حالة في تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية ، اليوم الأحد ، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3977 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و780 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ

بداية الجائحة، ولا يزال هناك 108 حالات في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 3966 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) أن

جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.



وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و780 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ

بداية الجائحة، ولا يزال هناك 108 حالات في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.