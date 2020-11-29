بالإجماع.. انتخاب التشادي حسين طه أمينا عاما للتعاون الإسلامي

انتخبت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما لها، خلفا للسعودي يوسف العثيمين.



جاء انتخاب طه بالإجماع خلال الدورة 47 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت الجمعة في نيامي عاصمة النيجر، وفق مراسل الأناضول.



ولن يتولى طه مهام منصبه رسميا إلا مع انتهاء ولاية العثيمين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.



وحسين إبراهيم طه، دبلوماسي تشادي عمل مستشارا بوزارة الخارجية في انجمينا بين عامي 1979 ـ 1989.



ثم عيّن بعد ذلك مديرا لمكتب وزير الخارجية في انجامينا بين عامي 1990 ـ مايو/ أيار 1991.



وبعد ذلك عين في يونيو/ حزيران 1991، مستشارا أول في سفارة تشاد لدى الرياض، واحتفظ بهذا المنصب 10 سنوات.



وشغل طه منصب سفير تشاد لدى تايوان منذ 2001 وحتى 2006، ثم عُين سفيرا لبلاده لدى فرنسا منذ 2006، وسفيرا غير مقيم لدى الفاتيكان.



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