ترامب يفكر في إطلاق حملته للانتخابات القادمة يوم تنصيب بايدن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بدء حملته لانتخابات 2024 خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير القادم ، حسب ما كشفه موقع الدايلي بيست .

ونقلت الموقع عن ثلاثة أشخاص “مطلعين” على المحادثات، قولهم إن الرئيس كان يناقش تفاصيل إطلاق الحملة مع مستشارين ومقربين منه.

وقال مصدران إن ترامب طرح فكرة إطلاق حدث مرتبط بعام 2024 خلال أسبوع تنصيب ترامب، وربما في يوم التنصيب، إذا فشلت جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 لصالحه.

ولم يرد تعقيب من البيت الأبيض على هذا التقرير، بحسب الديلي بيست.

وقد بدأ الرئيس وبعض المقربين منه بالفعل، حسب الصحيفة، في جس نبض المانحين البارزين، إذا اختار الترشح في انتخابات 2024.

وكانت صحيفة بلومبيرغ قد ذكرت أن ترامب قال إنه يعتزم الترشح في عام 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج انتخابات 2020 .

وتحظى محاولات ترامب الترشح في عام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري، حسب صحيفة ذا هيل الأميركية.

وأظهر أحد الاستطلاعات من Seven Letter Insight أن 66 بالمائة من الناخبين الجمهوريين سوف يدعمون الرئيس في عام 2024، إذا ترشح، حسب ذات الصحيفة.