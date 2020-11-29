شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل زيادة طفيفة في الإصابات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 29 نوفمبر 2020 أظهرت بيانات وزارة الصحة أن فرنسا سجلت 12580 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد امس السبت، في زيادة طفيفة عن العدد الذي سجلته أمس الجمعة وبلغ 12459 حالة.

وتراجع عدد الموجودين بوحدات الرعاية المركزة بواقع 106 حالات إلى 3777، بعد أن انخفض بواقع 135 الجمعة. وزاد عدد المتوفين بسبب مرض كوفيد-19 في المستشفيات بواقع 213 حالة ليصل الإجمالي إلى 52127، وهي أقل زيادة في غضون أسبوع.

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل زيادة طفيفة في الإصابات اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.