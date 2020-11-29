شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 29 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة مقابل 357 إصابة و12 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت هو 115183 حالة من ضمنهم 102490 حالة تماثلت للشفاء و6621 حالة وفاة.

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