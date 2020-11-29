شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورية تلد مولودا يحمل أجساما مضادة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

وضعت امرأة من سنغافورة مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد الذي كانت قد أصيبت به أثناء حملها في مارس ، مما يقدم دليلا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم الحامل إلى جنينها.

وولد الرضيع هذا الشهر ولم يكن مصابا بكوفيد-19 لكن جسده كان يحمل أجساما مضادة للفيروس،

وقالت الأم للصحف "يشتبه طبيبي الخاص بأنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إليه خلال فترة حملي به".

وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف.