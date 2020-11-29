القبض على إرهابيين قدما معلومات لـ'داعش' عن القوات الأمنية في كركوك

وقال بيان للوكالة تلقته الخليج 365، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على أرهابيين أثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية".



واوضح البيان انه "ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بتقديم معلومات لعصابات داعش عن أسماء ومواقع الاجهزة الامنية وحركاتهم، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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